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ФСБ отправила школьницу в психдиспансер из‑за подписки в «ВКонтакте». С обыском пришли в пять утра

Анастасия Цой
Сегодня в 19:01

В Красноярске Федеральная служба безопасности отправила 14-летнюю школьницу в психоневрологический диспансер из‑за подписки на группу «Колумбайн» в «ВКонтакте». Об этом пишет издание «Проспект мира» со ссылкой на сестру девочки Дарью Глинскую.

Она рассказала, что в пять утра сотрудники ФСБ ворвались в дом, в котором живет ее сестра вместе с родителями. Они провели обыск, во время которого изъяли постеры с актерами из сериалов и фотографии из интернета с пейзажами. Все это весело на стенах в комнате подростка. Также сотрудники забрали телефоны и ноутбуки, «старую воздушку», которую сестре девочки подарил друг, самодельный лук и стрелы с мягкими наконечниками, который сделал отец сестер.

Силовики обыскали и бывшую комнату самой Дарьи. Они проверяли книги, открытки и старые дневники, а также нашли рецепты духов, которые вызвали у них подозрения.

«К сожалению, меня не было рядом в момент всего случившегося: родителей и сестру запугали и вынудили подписать «добровольное» соглашение об обследовании», — говорит Глинская. По ее словам, обследование заключается в одном тесте и беседе с врачом, а это могли сделать и без помещения подростка в ПНД. Впрочем, обследование пока так и не провели: «Тестирование провести так и не удосужились, и врач к сестре даже не подошел. Ее пугают, что она останется там минимум на неделю, хотя родителям обещали максимум на три дня». Связаться с дочерью и сестрой родные могут только на пять минут по телефону в определенное время.

Сестра подписана на группу в «ВКонтакте» по теме «Колумбайна». Это про подростков, которые устраивают в школе террористические акты. Интересно ей было. Я лично считаю это нормой, сама, будучи подростком, зачитывалась информацией про серийных убийц. И что, я стала серийным убийцей? Просто интерес, любопытство к запретному плоду. Моя сестра — адекватнейший человечек. В своих взглядах она за мир, толерантность, свободу слова и информации. Строит планы на будущее, смеется, любит животных: совершенно типичный тинейджер.
Дарья Глинская

Глинская добавила, что семья звонила главному врачу и сотрудникам ФСБ. Они сказали, что девочку выпустят из ПНД после 1 сентября.

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