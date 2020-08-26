В Берлине запретили акции против коронавирусных мер

Власти Берлина запретили митинги противников коронавирусных мер, которые были намечены на выходные. Свое решение они объяснили возможным нарушением правил социального дистанцирования со стороны митингующих, пишет Associated Press.

Глава службы безопасности Берлина Андреас Гейзель поддержал действия администрации города. «Нам нужно сопоставлять право на свободу со святостью жизни, — говорит он. — Мы выбрали жизнь».

Гейзель пообещал, что полиция предотвратит любое массовое скопление людей в городе. Он добавил, что власти уберут палаточный городок, который протестующие разбили около немецкого парламента.

«Я не готов мириться с тем, что Берлин во второй раз будут использовать как арену для отрицателей коронавируса и правых экстремистов», — заявил глава берлинской службы безопасности.

Многие политики правых взглядов сказали, что все равно намерены участвовать в митинге в субботу. Лидер правой партии «Альтернатива для Германии» в берлинской палате депутатов Георг Паздерский назвал запрет акций несоразмерным и необоснованным.

1 августа в Берлине прошла многотысячная акция против коронавирусных ограничений. Протестующие заявили, что эпидемиологические меры нарушают их права, и потребовали их отменить. Во время акции участники игнорировали меры социального дистанцирования и не носили маски.