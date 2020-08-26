Салоны красоты Австралии отправят 10 тонн волос на Маврикий, чтобы остановить утечку нефти

Стилисты из австралийского Сиднея отправят более 10 тонн волос на Маврикий для устранения последствий разлива нефтепродуктов от севшего на мель японского сухогруза, сообщает ABC.

Сухогруз «Вакасио» сел на мель неподалеку от Маврикия 26 июля, на его борту находились 4000 тонн мазута. Часть вытекших нефтепродуктов собрали, но работы предстоит еще много. Власти островного государства считают, что эта экологическая катастрофа может на годы вперед навредить местной экосистеме.

Помочь маврикийцам решила некоммерческая организация Sustainable Salons, которая собирает волосы и другие отходы производства в салонах красоты. Сотрудники организации подготовили более 10 тонн волос, собранных в специальные «волосяные стога». Их отправят на Маврикий, как только будут улажены все вопросы с местными властями.

Почему именно волосы? В последние годы все больше исследователей приходят к выводу, что волосы очень эффективно впитывают нефтепродукты, гораздо лучше, чем искусственно созданные людьми сорбенты, к тому же они гораздо экологичнее.

Своеобразные пожертвования собирали многие салоны красоты Сиднея — хотя Австралия и находится в 9000 километров от Маврикия. Некоторые стилисты даже предлагали клиентам скидки, чтобы привлечь больше людей и состричь их волосы.