В Москве запустили pet-дейтинг с профилями животных и настоящими свиданиями

Pet-дейтинг поможет одиноким питомцам встретить своих будущих хозяев. На сайте доступны профили животных с именами, описаниями, фотографиями и другой информацией. Если пользователь не может определиться сам, ему предложат пройти игровой тест, который подберет идеального четвероногого друга.

Московский adoption-центр Vet.city — место, где животных проверяют, лечат и помогают им найти новый дом, — запустил собственный pet-дейтинг. Об этом « Афише Daily » рассказали представители проекта.

После того как выбор сделан, нужно будет заполнить анкету. Следующий этап, как и в обычном дейтинг-приложении, — свидание (правда, перед ним придется пройти собеседование — сотрудники центра отдают животных только в надежные руки). После свидания будет несколько дней на принятие решения, причем отказаться от дальнейшей совместной жизни могут обе стороны.

Сообщается, что все кошки и собаки, живущие в adoption-центре, прошли лечение, стерилизованы (за исключением щенков и котят), привиты, чипированы, социализированы, приучены к лотку и прогулкам.

«Мы очень давно помогаем животным, их всегда много, и самая главная цель — найти надежных хозяев и теплые дома, чтобы питомцы уже никогда не оказались в беде. Мы ищем разные способы познакомить людей с потрясающими кошками и собаками, потому что только счастливые истории держат нас в этом нелегком деле», — говорит генеральный директор и сооснователь центра Vet.city Линда Арсланова.