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Один кабинет на класс и запрет общих занятий: как будут работать школы с 1 сентября

Семён Гудошников
Сегодня в 17:08

Минпросвещения направило региональным правительствам рекомендации по организации работы школ во время пандемии. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на текст документа. Кроме измерения температуры на входе и дезинфекции помещений школам придется ввести дополнительные ограничения.

Так, для каждого класса необходимо выделить отдельный кабинет для уроков. Занятия в актовом, спортивном зале и библиотеке можно будет проводить только для одного класса, а все межклассовые мероприятия, кроме линейки 1 сентября, будут запрещены.

Во время уроков на каждого учащегося должно приходиться не менее 2,5 квадратных метров площади. График работы столовой придется организовать так, чтобы ученики не контактировали друг с другом.

Учебные заведения по желанию могут перевести отдельные предметы и факультативы в онлайн-формат. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, школы должны предоставить возможность дистанционного обучения.

Учебный год начнется в России 1 сентября в традиционном формате. В прошлом учебном году школам пришлось перейти на дистанционное обучение с весны. В учебные заведения школьники ходили только для сдачи выпускных экзаменов.

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