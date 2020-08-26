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«Политический диагноз»: омские врачи ответили на критику после госпитализации Навального

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:53

Омские врачи написали открытое письмо, в котором возмутились общественной реакцией и критикой медиков во время спасения Алексея Навального. Текст письма приводит местное издание Ngs55.

Медики заявили, что негативные замечания в адрес российской медицины часто бывают уместны и конструктивны, однако реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении жизни оппозиционера «переходит все границы этики и здравого смысла».

По их словам, карета скорой помощи прибыла в аэропорт через 16 минут после вызова, а доставили в больницу политика через 17 минут, после того как вынесли из самолета на носилках. При этом врачи боролись за его жизнь в течение 44 часов.

«Сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь. Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. При этом никто из них не был свидетелем его состояния и не знаком с узко профессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований. По сути, мы столкнулись с таким явлением, как «политический диагноз», — заявляют медики в письме.

В частности, врачей возмутил акцент на плохом виде туалета в больнице, который делался в СМИ после публикации пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш — она выложила фотографии в твиттере.

«Этих людей больше интересует санузел в приемном отделении, в котором сейчас идет ремонт, нежели объективная оценка фактов о самочувствии больного. А они были получены благодаря современному оборудованию, которым оснащен этот медицинский центр», — написали омские врачи по этому поводу.

Медики заявили, что «становится традицией называть белое черным, а черное — белым». Они отметили, что омских врачей сравнивают с персонажами Мольера, которые лечили пациентов кровопусканием и пиявками. Медики назвали это «хамским оскорблением докторов», которые спасали жизнь пациента почти двое суток.

«Настоящий доктор всегда вне политики. Однако сейчас людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс. Им угрожают расправой, навешивают на них оскорбительные ярлыки. <…> Подобные попытки являются по-настоящему политическим диагнозом всем тем, кто пытается это делать», — заявили врачи.

Уточняется, что среди подписавшихся не было врачей, лечивших Навального.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С тех пор он пока не пришел в сознание. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

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