«Панорама» написала, что «Красное и белое» поддерживает протесты в Беларуси. Сеть может подать в суд

Сеть магазинов «Красное и белое» может подать в суд на сатирическое издание ИА «Панорама», которое публикует фейковые новости. Вчера сайт выпустил материал, в котором сообщалось, что компания благодарит белорусских протестующих за рекламу своих магазинов.

В новости приводится цитата, приписанная владельцу «Красного и белого» Сергею Студенкову: «В то время, когда реклама на федеральных телеканалах стоит миллионы долларов, мы получили бесплатно рекламу нашего бренда на весь мир. Это беспрецедентная акция. Жаль, что наш пиар-отдел не додумался до этого». Речь идет о бело-красно-белом флаге, который стал символом протестов в Беларуси.

Кроме того, в материале говорилось, что сеть поддержит протестующих, предоставив им скидки и отправив в соседнюю страну грузовик с продукцией и атрибутикой сети. «Хочу сказать, чтобы не останавливались на достигнутом. Если флаг нашей компании станет государственным в Белоруссии — это будет прекрасно», — якобы сказал Студенков.

В компании, судя по всему, шутку восприняли всерьез. Позже «Панорама» опубликовала скриншот с сообщением женщины, которая представилась сотрудницей пресс-службы «Красного и белого». Она попросила удалить новость, потому что «компания вне политики и не поддерживает ни одну из сторон в белорусском конфликте». Она назвала новость «жестким нарушением законодательства, которое приведет к судебным разбирательствам».

Недавно протестующие рассказали, откуда в городах Беларуси столько бело-красно-белых флагов.