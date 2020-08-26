В компании Lindt заявили, что их шоколад в России не отличается от европейского. ФАС не согласна

В компании Lindt & Sprüngli, производящей шоколад Lindt, заявили, что продукция в Европе и России производится по одним и тем же стандартам качества. Об этом рассказали «Афише Daily» представители компании.

Ранее против компании возбудила дело Федеральная антимонопольная служба: ее специалисты установили, что шоколад, который продают в России и Европе, различается по составу и качеству производства. В ФАС также отметили, что при продвижении шоколада, наоборот, делался акцент на качестве продукта — а это могло ввести в заблуждение потребителя и привести к нарушению конкуренции.

В Lindt & Sprüngli заявили, что вся продукция, реализуемая на российском рынке, производится на фабриках в Европе, а рецептура стандартизирована вне зависимости от места производства.

«Продукция из одной и той же партии шоколада Lindt может реализовываться одновременно в России, Швейцарии, Германии, Франции и многих других странах. Маркировка может отличаться, но шоколад будет одинаковым», — заявили в пресс-службе Lindt.

В компании рассказали, что провели независимое исследование разных видов шоколада Lindt, приобретенных в России и в пяти странах Европы. Оно, по словам представителей компании, показало отсутствие «существенных различий физико-химических показателей образцов шоколада Lindt одного наименования, приобретенных в странах Западной Европы и в Российской Федерации».

В компании отметили, что их деятельность соответствует антимонопольному законодательству, а также выказали уверенность, что скоро удастся «разрешить все возможные обеспокоенности, имеющиеся у антимонопольного органа».

ФАС вынесла предупреждение производителю Lindt еще в декабре 2019 года. Тогда же в ведомстве потребовали, чтобы на упаковке шоколада либо было написано, что товары в России и Европе отличаются, либо же производить шоколад с одинаковым составом. Компания попросила продлить срок исполнения до 31 июля 2020 года, однако так и не представила информацию о его исполнении. ФАС возбудила дело «по признакам нарушения закона о защите конкуренции».