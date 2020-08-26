Венская опера запретила посетителям кричать «Браво!», чтобы те не распространяли коронавирус

На сайте Венской оперы, которая откроет новый сезон в сентябре, появились инструкции для будущих посетителей. В частности, их попросили воздержаться от криков «Браво!» во время спектаклей и заменить их аплодисментами.

Так администрация оперы хочет снизить риск распространения коронавируса, который передается воздушно-капельным путем. «Даже если это трудно сделать, выражайте свой энтузиазм громкими аплодисментами и воздержитесь от криков «Брависсимо!», — сказано в рекомендациях.

Кроме того, посетителей просят носить маску, соблюдать социальную дистанцию и не просить автографы у артистов. В буфете рекомендуется оплачивать покупки бесконтактным способом.

Не только Венская опера решила запретить крики из соображений безопасности. В июле подобные рекомендации ввели и для посетителей парков аттракционов в Японии.