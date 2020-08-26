Полную тезку дочери Шувалова зачислили на бюджет в МГУ. Она набрала меньше баллов, чем остальные

Анастасия Шувалова, полная тезка дочери бывшего вице-премьера и председателя государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, оказалась в списке зачисленных на бюджетное отделение факультета психологии МГУ, хотя на ЕГЭ она набрала намного меньше баллов, чем остальные поступившие. Об этом пишет Forbes.

На сайте университета сообщалось, что на специальность «Клиническая психология» было зачислено 37 человек. У 36 из них было от 334 до 391 балла, а у Шуваловой — всего 230 баллов. Это баллы за четыре экзамена: ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии, а также дополнительный экзамен по биологии в МГУ. Шувалова набрала 85 баллов за внутренний экзамен по биологии, 56 баллов за ЕГЭ по биологии, 27 баллов за ЕГЭ по математике и 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку.

После того как Forbes обратился за комментарием в МГУ, Шувалову убрали из списка на сайте. В пресс-службе университета изданию объяснили, что девушка попала в список случайно и на самом деле ее зачислили на платное обучение, для которого достаточно 203 баллов.

Подтверждения, что речь идет именно о дочери Игоря Шувалова, нет. Однако в профиле жены Шувалова на Finparty говорится, что их младшую дочь зовут Анастасия, она родилась в 2002 году.