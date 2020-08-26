«Okko Спорт» создал «Okko Спорт Pubs» — первый в России специализированный сервис для легальных трансляций спортивного контента в публичных местах. Благодаря ему смотреть трансляции можно будет в барах, кафе и ресторанах, рассказали «Афише Daily» в Okko.

Подключившиеся к «Okko Спорт Pubs» площадки смогут показывать все 380 матчей Английской Премьер-лиги, аналитические программы, матчи MLS и другой спортивный контент. При этом они смогут использовать все технические преимущества платформы «Okko Спорт», сообщили в Okko.

Для того, чтобы подключиться к сервису, заведениям придется оставить заявку в специальном разделе или позвонить в службу поддержки Okko. Подключившиеся бары получат 4K-медиаприставку с предустановленным приложением, открывающим доступ к спортивным трансляциям и другому контенту.

«Мы пошли против общепринятой практики в сегменте и не просим владельцев заведений платить в десятки раз больше обычных зрителей за право показа, предоставляя эту возможность за единую минимальную плату. «Okko Спорт Pubs» — уникальный случай, когда сервис готов предоставлять неограниченный доступ к своему контенту для публичных трансляций», — рассказал руководитель «Okko Спорт Pubs» Дмитрий Брежнев.