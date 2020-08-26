В летнем кинотеатре Garage Screen покажут «Мать и сын» Александра Сокурова

30 августа в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» покажут фильм Александра Сокурова «Мать и сын». Об этом представители музея рассказали «Афише Daily».

Картина будет показана с 35-миллиметровой пленки в рамках рубрики «Серебряные копии». Эта рубрика состоит из картин, созданных в аналоговую эпоху и предназначенных для проекции с пленки. Ее название отсылает к основному элементу пленки — серебру.

Фильм «Мать и сын» вышел в 1997 году. Он рассказывает о пожилой матери и ее взрослом сыне, которые живут в доме на лоне природы. Мужчина заботится о маме, понимая, что скоро неизбежно останется один.

Также в рамках рубрики «Серебряные копии» покажут 13 сентября картины «Взлетная полоса» и «Прекрасный май» Криса Маркера, а 27 сентября — «Хиросима, любовь моя» Алена Рене. Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно здесь.