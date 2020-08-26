Названы российские регионы с самым загрязненным воздухом. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В прошлом году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 млн тонн загрязняющих веществ. Около трех четвертей генерируют предприятия; из них сильнее всего отравляет воздух металлургическая промышленность. На одного человека в год приходится около 155 килограмм вредных выбросов (цифра колеблется от 23 килограмм до 1,6 тонн в зависимости от региона).

Регионом с самым загрязненным воздухом стал Красноярский край. За ним идут Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

В десятку также вошли Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область и Краснодарский край.

Во всех этих регионах находятся крупные предприятия: например, в Красноярском крае — заводы «Норникеля» Владимира Потанина.

В прошлом году регионы с самым загрязненным воздухом назвало Минприроды. Тогда лидером рейтинга стал Забайкальский край.