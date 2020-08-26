Спорт спасает от депрессии, но не всех

Американские ученые из Кембриджского университета выяснили, что занятия спортом могут помочь пациентам с сильными депрессивными расстройствами, если их мозг нормально реагирует на вознаграждения. Исследование опубликовано в журнале Psychological Medicine, на него обратило внимание издание N+1.

Участников исследования (с ранее диагностированным депрессивным расстройством) разделили на группы по 35 и 31 человеку. Первая группа три раза в неделю по 45 минут восемь недель занималась на беговой дорожке или велотренажере, вторая группа делала упражнения на растяжку.

В итоге пациенты из первой группы показали значительные результаты в преодолении симптомов депрессии, у второй группы они были несколько хуже, хотя положительная динамика подтвердилась. Вот только физические нагрузки не помогли тем пациентам, чья система вознаграждения головного мозга слабо реагировала на подкрепления.

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