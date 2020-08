Во Франции переименуют «Десять негритят» Агаты Кристи. Негритянский остров заменят на Солдатский

Во Франции собираются переименовать детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят». Название хотят заменить на «Их было десять», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление издателей французской книжной серии Le Livre de Poche.

По словам генерального директора компании Беатрис Дюваль, слово «негр», которое часто встречается в тексте, заменят на «солдат». Негритянский остров, на котором разворачиваются события романа, переименуют в Солдатский.

«Это всемирный бестселлер, в мире уже продано 100 млн экземпляров, что составляет 20% из всех проданных романов Агаты Кристи», — уточнила Дюваль.

Правнук Кристи Джеймс Причард заявил, что, «когда книга создавалась, язык был другим, и в ней использовались слова, которые сегодня забыты». Будучи правообладателем литературного наследия Агаты Кристи, Причард решил переименовать роман, чтобы его название не шокировало людей.

«Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США, а в Великобритании было изменено в 1980-х годах. Сейчас мы меняем его повсюду. <…> Мы живем в 2020 году и не должны употреблять термины, которые могут ранить», — сказал он, уточнив, что Агата Кристи при написании романа не хотела никого обидеть.

Пока что роман продается в онлайн-магазинах в основном под старым названием. В Великобритании книга изначально вышла под названием «Ten Little Niggers», а в США она с самого начала называлась «And Then There Were None» («И никого не осталось»).

По сюжету герои книги встречаются в доме на острове, где на столе в гостиной стоят 10 фарфоровых фигурок негритят — они исчезают по мере смерти гостей.