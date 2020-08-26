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Суд отказался восстановить Романа Полански в Академии киноискусств

Илья Голубев
Сегодня в 13:59

Верховный суд округа Лос-Анджелес в штате Калифорния отклонил иск режиссера Романа Полански к Академии киноискусств с требованием восстановить его в составе этой организации, сообщает Variety.

Полански подал иск к академии (именно она вручает премии «Оскар») еще в апреле 2019 года. Режиссер утверждает, что его исключили без предупреждения и соблюдения необходимых по регламенту процедур.

«Академия поступила необъективно, злоупотребив возможностью оставить все в тайне, а также не смогла действовать так, как положено законом. Решение академии об исключении не основывается на полученных сведениях, а сведения академии не основываются на доказательствах», — говорилось в ходатайстве Полански.

Тем не менее судья Мэри Стробел решила, что руководство Академии киноискусств поступило по закону, учитывая репутацию Полански. Адвокат режиссера Гарланд Браун, в свою очередь, заявил после вынесения вердикта, что его клиент не будет подавать апелляцию и ему безразлично членство академии, а восстановиться он хотел принципиально, так как его исключили тайно.

В 1978 году Роман Полански в американском суде признал себя виновным в сексуальной связи с 13-летней девочкой. После этого он переехал во Францию, где с тех пор живет и работает.

В феврале исполнительный совет Французской киноакадемии в полном составе ушел в отставку. Причиной стала общественная критика, вызванная номинацией на премию картины Полански «Офицер и шпион» — ее выдвинули в 12 номинациях. Против награждения режиссера выступили феминистские организации. Десятки кинодеятелей, включая известных французских актеров Омара Си и Беренис Бежо, написали открытое письмо, где обвинили академию в непрозрачности.

За несколько дней до премьеры «Офицера и шпиона» против режиссера выдвинули новые обвинения. Французская актриса Валентина Моннье заявила, что Полански изнасиловал ее в 1975 году на швейцарском горнолыжном курорте в Гштаде. Сам режиссер это отрицает. В ноябре французские активистки из движения Les Colleuses сорвали премьеру «Офицера и шпиона» в парижском кинотеатре на улице Шампольон. Полански заявил, что в течение многих лет СМИ пытались сделать из него монстра.

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