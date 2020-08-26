Каждый второй россиянин опасается скрытого чипирования

Почти половина россиян (45%) опасаются скрытого чипирования. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. При этом чипирование без ведома человека считают возможным 41% опрошенных, 54% не верят в это.

В общих чертах тема чипизации известна 84% россиян, но подробности о ней знают лишь 15% респондентов. Каждый второй (51%) считает, что такая технология уже существует, но пока не получила широкого распространения. 30% думают, что эта технология появится в будущем.

Среди россиян, слышавших о чипировании, 35% опасаются, что оно может использоваться для слежки, контроля и вмешательства в личную жизнь. 16% боятся негативного влияния технологии на здоровье. В возможность управления человеком при помощи чипа верят 11% опрошенных.

Во время пандемии коронавируса стала популярна конспирологическая теория о том, что Билл Гейтс собирается чипировать человечество. По результатам опроса Yahoo News и YouGov, в нее верят 28% американцев. В России о планах Гейтса чипировать людей рассказывал в своей программе «БесогонТV» Никита Михалков. Программу сняли с эфира, а Михалкову пришлось снимать следующий выпуск только для ютьюба.