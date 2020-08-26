Владельцы кинотеатров Петербурга потребовали у губернатора дать им открыться в начале сентября

Владельцы петербургских кинотеатров направили письмо губернатору города Александру Беглову и потребовали разрешить им открыться с 1 сентября или снять ограничения на работу кинотеатров. Текст письма был опубликован на фейсбуке.

В Ассоциации владельцев кинотеатров не согласились с тем, что показатели распространения коронавируса могут быть причиной запрета работы кинотеатров. В письме также говорится о «полной безответственности лиц, принимающих решения». «Ни у нас в стране, ни за рубежом кинотеатры никогда не становились источником распространения коронавирусной инфекции», — заявили владельцы кинотеатров.

Также они обратили внимание на то, что в Москве, где ежедневно фиксируют несколько сотен новых случаев заражения коронавирусом, с 1 августа работа кинотеатров возобновилась. При этом в Петербурге жителям разрешено посещать бары, спортивные клубы и рестораны, а также собираться на мероприятиях вроде Дня ВМФ.

«В последнее время в нашем обществе принято просить власть о том или ином решении. Но мы не просим, мы требуем: снимите ограничения на работу кинотеатров с 1 сентября 2020 года или компенсируйте наши расходы по содержанию простаивающих не по нашей вине предприятий», — говорится в письме.

Ассоциация также напомнила, что кинотеатры — это «важная составляющая часть культурного облика города», а не только бизнес.

В начале августа стало известно, что после карантина посещаемость кинотеатров упала на 90%, — она оказалась в пять раз ниже по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Это связали с неосведомленностью зрителей о дате открытия кинотеатров, скудным репертуаром и ограничительными мерами, которые все еще действуют.

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