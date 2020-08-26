В России выявили 4676 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 4676 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых случаев в Москве (640), Петербурге (181), Московской (143) и Ростовской (130) областях, Нижегородской (129) и Свердловской (122) областях, Ставропольском (114) и Красноярском (114) краях.