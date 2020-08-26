В России выявили 4676 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 4676 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего новых случаев в Москве (640), Петербурге (181), Московской (143) и Ростовской (130) областях, Нижегородской (129) и Свердловской (122) областях, Ставропольском (114) и Красноярском (114) краях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в России увеличилось до 970 865. За сутки умерли 115 человек, за весь период — 16 683. Выздоровели за сутки 6403 пациента, за все время — 786 150. Число активных случаев снизилось за месяц с 201 437 до 168 032.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 23,9 млн человек, 819 тыс. из них умерли, более 15,5 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (5,7 млн), на втором — Бразилия (3,6 млн), на третьем — Индия (3,2 млн).