Белорусские власти ставили штампы в паспорта российских журналистов. Их аннулировали

Паспорта российских журналистов, в которые были поставлены штампы о запрете въезда в Беларусь, признаны недействительными. Об этом сообщает РИА «Новости».

В российском МВД рассказали, что паспорта признали испорченными в соответствии с постановлением правительства России «Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации».

Согласно постановлению, вносить какие‑либо посторонние отметки в документ запрещается. «Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным», — заявили в МВД.

Отмечается, что владельцы документов не понесут административной ответственности, поскольку они не были виноваты в том, что в документы поставили штампы.

Во время акций протеста против результатов выборов в Беларуси задержали многих журналистов — как российских, так и зарубежных. Некоторым после этого запретили въезд в республику.

Один из задержанных журналистов — корреспондент Znak.com Никита Телиженко — рассказал подробно о бесчеловечном отношении к задержанным.