Российские оппозиционеры потребовали отменить многодневное голосование

Сто кандидатов в депутаты от проекта «Объединенные демократы» подали иск в Верховный суд. Они требуют отменить постановление Центризбиркома о проведении трехдневного голосования на региональных выборах в сентябре 2020 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на иск.

По мнению оппозиционеров, постановление, принятое ЦИК, противоречит закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», регулирующему формат досрочного голосования.

«Два дополнительных дня голосования, по сути, не являются порядком досрочного голосования: по «досрочке» избиратели могут голосовать только по заявлениям. Кроме того, досрочное голосование не может проходить на придомовых территориях и вне помещений для голосования», — заявили истцы.

Также они считают, что Центризбирком превысил свои компетенции — в том же законе сказано, что комиссия может установить досрочное голосование вне помещений только на труднодоступных территориях, полярных станциях и судах.

«По сути, они внесли корректировку в федеральный закон, чего не имели права делать, потому что такие изменения должны приниматься Госдумой, а постановления ЦИКа менять закон не могут», — пояснила координатор «Объединенных демократов» Анастасия Бурлакова.

В этом году практика многодневного голосования была впервые опробована на плебисците по поправкам к Конституции. После него Центризбирком задумался провести выборы в единый день голосования также в течение нескольких дней. Депутаты поддержали идею ЦИК и приняли закон о многодневном голосовании. Его могут применить уже на осенних выборах глав субъектов и муниципальных депутатов, которые намечены на 13 сентября.