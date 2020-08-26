перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Белорусские власти ставили штампы в паспорта российских журналистов. Их аннулировали 10:30
На улице Кубинка в Москве произошел взрыв в жилом доме 10:07
Element5 Digital/Unsplash Российские оппозиционеры потребовали отменить многодневное голосование
Российские оппозиционеры потребовали отменить многодневное голосование 9:56
В МВД планируют создать реестр участников АУЕ* 9:42
Пригожин заявил, что намерен «раздеть и разуть» Навального и Соболь. Они должны ему 88 млн рублей 8:55
Минздрав зарегистрировал сухую вакцину от коронавируса 3:54
Координационный совет белорусской оппозиции заявил о спорном статусе правительства 3:15
Вечерний Ургант/YouTube Netflix выпустит комедию сценариста «Крупной рыбы» и «Трупа невесты». В ней сыграет Райан Рейнольдс
Netflix выпустит комедию сценариста «Крупной рыбы» и «Трупа невесты». В ней сыграет Райан Рейнольдс 2:32
Microsoft Word начал расшифровывать аудио 1:40
Стриминговый сервис CBS All Access выпустит мини-сериал «Противостояние» по роману Стивена Кинга 1:07
Google опубликовала AR-версии сотен исторических находок и моделей древних животных 0:33
Ютьюб-блогер Лендон Клиффорд умер в возрасте 19 лет Вчера в 23:45
Синодальный отдел по монастырям и монашеству/YouTube В Высший церковный совет РПЦ впервые вошла женщина
В Высший церковный совет РПЦ впервые вошла женщина Вчера в 23:13
Тиктокерша рассказала, что ее избили за видео. Поздняков заявил, что это сделал его подписчик Вчера в 22:44
Исследователи творчества Шекспира пришли к выводу, что он был бисексуалом Вчера в 21:53
В Казани женщину укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде Вчера в 21:48
У шоколада Lindt был разный состав для России и Европы. ФАС возбудила дело Вчера в 21:20
sasint/Pixabay Остров Бали останется закрыт для туристов до конца года
Остров Бали останется закрыт для туристов до конца года Вчера в 20:55
«Не провокация ли это?»: Вячеслав Володин поручил разобраться в произошедшем с Алексеем Навальным Вчера в 20:43
В телеграме появился канал с советами для насильников. После жалоб он пропал Вчера в 20:24
Отключить рекламу

Российские оппозиционеры потребовали отменить многодневное голосование

Семён Гудошников
Сегодня в 9:56

Сто кандидатов в депутаты от проекта «Объединенные демократы» подали иск в Верховный суд. Они требуют отменить постановление Центризбиркома о проведении трехдневного голосования на региональных выборах в сентябре 2020 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на иск.

По мнению оппозиционеров, постановление, принятое ЦИК, противоречит закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», регулирующему формат досрочного голосования.

«Два дополнительных дня голосования, по сути, не являются порядком досрочного голосования: по «досрочке» избиратели могут голосовать только по заявлениям. Кроме того, досрочное голосование не может проходить на придомовых территориях и вне помещений для голосования», — заявили истцы.

Также они считают, что Центризбирком превысил свои компетенции — в том же законе сказано, что комиссия может установить досрочное голосование вне помещений только на труднодоступных территориях, полярных станциях и судах.

«По сути, они внесли корректировку в федеральный закон, чего не имели права делать, потому что такие изменения должны приниматься Госдумой, а постановления ЦИКа менять закон не могут», — пояснила координатор «Объединенных демократов» Анастасия Бурлакова.

В этом году практика многодневного голосования была впервые опробована на плебисците по поправкам к Конституции. После него Центризбирком задумался провести выборы в единый день голосования также в течение нескольких дней. Депутаты поддержали идею ЦИК и приняли закон о многодневном голосовании. Его могут применить уже на осенних выборах глав субъектов и муниципальных депутатов, которые намечены на 13 сентября.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
поп
«Будь с Городом!»: Елка, Муся Тотибадзе, IOWA, «Марсель» (онлайн-трансляция)
Благотворительный онлайн с годной поп-музыкой
поп
«Mint Music Home Live»: Алена Швец, Мусор, Маяк
Девушка с гитарой поет о проблемах своего поколения
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
драма
Женщина, которая убежала
Новый фильм Хона Сан Су (есть котик)

Другие материалы по темам

Теги
Центризбирком России
Госдума
Люди
Анастасия Бурлакова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить