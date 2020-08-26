Минздрав зарегистрировал сухую вакцину от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса в сухой форме, сообщила пресс-служба министерства.

Из порошка можно будет приготовить раствор для внутримышечного введения. По словам ведомства, регистрация препарата проведена после клинических исследований, в ходе которых вакцина показала «эффективность и безопасность».

«Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Лио», разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении Минздрава.

Вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Вскоре стало известно, что препарат «часто или очень часто» вызывает побочные явления. Накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились, что белорусы добровольно испытают российскую вакцину.