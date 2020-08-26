Координационный совет белорусской оппозиции заявил о спорном статусе правительства

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова выступила с заявлением, в котором она назвала статус правительства республики спорным, сообщил «Интерфакс».

По мнению Колесниковой, назначение правительства не могло произойти до церемонии инаугурации президента. Кроме того, президент должен получить согласие Палаты представителей на формирование нового состава правительства.

«На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства. Статус правительства спорный», — сказала Колесникова.

Другой член президиума КС Павел Латушко отметил, что граждане могут отозвать мандаты депутатов Палаты представителей или местных советов. По его словам, многие избиратели уже начали процедуру отзыва.

Накануне председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич заявил, что создание координационного совета оппозиции неконституционно.

Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета белорусской оппозиции 14 августа. Его главная задача — обеспечить мирную передачу власти в стране, где уже полторы недели продолжаются акции против существующего режима.

Александр Лукашенко заявлял, что в Координационный совет вошли бывшие «прикорытники», обиженные и «откровенно отвязные нацисты». Создание совета она назвал «попыткой захвата власти» и пригрозил его участникам «остудить горячие головы».