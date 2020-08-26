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Netflix выпустит комедию сценариста «Крупной рыбы» и «Трупа невесты». В ней сыграет Райан Рейнольдс

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:32

Стриминговый сервис Netflix выпустит новую комедию под названием «Upstate». В ней снимется актер Райан Рейнольдс, сообщает Deadline.

Сценарий картины напишет Джон Огаст, ранее работавший над фильмами Тима Бертона «Крупная рыба», «Мрачные тени», «Труп невесты» и «Чарли и шоколадная фабрика». Его соавтором станет Рейнольдс — до этого актер занимался сценариями фильмов о Дэдпуле.

Огаст и Рейнольдс выступают не только сценаристами комедии, но и ее исполнительными продюсерами. Детали сюжета кинематографисты пока держат в секрете. Также неизвестно, когда планируется релиз фильма.

Ранее Рейнольдс уже сотрудничал с Netflix: он снимался в картине «Призрачная шестерка» Майкла Бэя. Кроме того, актер сыграл одного из персонажей криминального боевика «Красное уведомление», в актерский состав которого вошли также Дуэйн «Скала» Джонсон и Галь Гадот.

Недавно в сети появились трейлеры новых фильмов Галь Гадот — «Смерть на Ниле» и «Чудо-женщина 1984».

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