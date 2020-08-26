Текстовый редактор Microsoft Word начал расшифровывать аудио, причем в том числе в режиме реального времени, сообщили в блоге компании Microsoft.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно подписаться на Microsoft 365. Пока транскрипция аудио работает лучше всего с записями на английском языке. Журналисты Emgadget отмечают, что результаты получаются достаточного точными — по их словам, они не уступают результатам аналогичных сервисов.

По подписке на Microsoft 365 можно расшифровать до пяти часов аудио в месяц. Размер файла при этом не может превышать 200 МБ. Пока транскрипция доступна только в онлайн-версии Word, но к концу года она появится в приложениях Word для Android и iOS. Авторы могут редактировать текст после расшифровки системой.