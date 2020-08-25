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В Высший церковный совет РПЦ впервые вошла женщина

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:13

Священный синод Русской православной церкви впервые включил в состав Высшего церковного совета женщину, сообщил ТАСС со ссылкой на зампреда Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

В ВЦС вошла руководительница Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега). По словам Кипшидзе, игумения уже неоднократно участвовала в работе совета как эксперт.

«Действительно, до этого женщины не входили в состав Высшего церковного совета в качестве постоянных членов. При этом для обсуждения каких‑то отдельных вопросов на Высший церковный совет приглашаются необходимые специалисты совершенно безотносительно их половой принадлежности», — сказал Кипшидзе.

Кипшидзе подчеркнул, что Высший церковный совет не является «структурой, которая когда‑либо была закрыта» для женщин.

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