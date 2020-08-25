В Казани женщину укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде

В Казани женщину укусил скорпион, который спрятался в ветке винограда, купленной в магазине «Пятерочка». Об этом сообщил «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу местного Минздрава.

По словам пострадавшей, скорпион сидел «тихо и без движения», к тому же слился цветом с виноградом, поэтому его невозможно было заметить. Укушенную женщину доставили в токсикологическое отделение городской клинической больницы № 7 Казани.

Медики оценили состояние пациентки как среднетяжелое. «Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. В данный момент жизни пациентки ничего не угрожает», — рассказали в Минздраве.