Тиктокерша рассказала, что ее избили за видео. Поздняков заявил, что это сделал его подписчик

«Я снимала видео, которые мне нравятся. Вот что со мной сделали за это», — добавила Яна (так зовут блогерку). В ролике говорится, что она приехала снимать побои.

Тиктокерша Websamka рассказала, что ее избили за видео, которые она снимала для платформы. «Какая в России может быть толерантность, если тебя могут спокойно ударить за безобидные видео?» — написала девушка.

Какая в России может быть толерантность, если тебя могут спокойно ударить за безобидные видео?

Яна снимает видео в разных костюмах, в том числе в ее блоге есть видео в костюме монахини, а также диснеевских принцесс, полицейской, медсестры и так далее.

Лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков заявил, что блогерку избил один из его подписчиков: «Помните эту *****, которая снимала всякую ****** и провоцировала людей? Мой подписчик ее выследил, после чего та отправилась в больничку».

«Он встретил ее возле дома и начал с ней вести диалог, в ходе которого она обозвала его *********, на что в ответ он назвал ее ****** <…> Она дала ему пощечину, после чего ей сразу прилетела ответка с локотка в носяру», — пишет Поздняков. «Websamka специально снимает токсичный и провокационный контент, а значит как минимум должна быть готова к травле и ответкам», — считает он.

От участников «Мужское государство» часто поступают угрозы в отношении девушек, чье поведение по каким‑то причинам кажется им недопустимым. В феврале, после того как пользователи «Двача» рассекретили россиянок, которые снялись в порноролике Тилля Линдеманна, девушкам стали угрожать члены движения. Сам Поздняков заявил, что «если в России найдется националист-одиночка, который убьет их», ему «будет их не жалко». Пользователи интернета тогда запустили петицию — ее авторы просили проверить деятельность блогера на экстремизм и разжигание межнациональной розни.

В апреле Поздняков зарегистрировался в тиктоке. Там он критиковал закон о домашнем насилии, рассказывал о способах «вычислить легкодоступных девушек» и называл «настоящими мужчинами» тех, кому женщины «беспрекословно подчиняются». Сообщество отреагировало мгновенно: аккаунт основателя «Мужского государства» заблокировали из‑за жалоб пользователей.

В 2018 году Позднякову дали условный срок за возбуждение ненависти к женщинам, но в марте 2019-го дело закрыли из‑за частичной декриминализации статьи 282 уголовного кодекса. На данный момент он скрывается от российских властей в Польше.