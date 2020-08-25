Остров Бали останется закрыт для туристов до конца года

Остров Бали останется закрыт для иностранных путешественников до конца года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на The Indian Express.

Губернатор индонезийской провинции Я Вайан Костер планировал открыть остров для туризма в сентябре, но изменил свое решение из‑за роста случаев заражения COVID-19.

«Правительство Индонезии приняло решение не открывать Бали для иностранных туристов до конца 2020 года, поскольку эпидемиологическая ситуация ухудшается, и она не способствует возобновлению туризма как на Бали, так и в Индонезии в целом», — сказал губернатор.

Когда именно Бали откроется для туристов, пока неизвестно. Пока на остров смогут приехать только индонезийцы, при этом путешествия за рубеж для них также будут недоступны до конца 2020 года.

В июне на Бали стало расти число заболевших коронавирусом. Сейчас там зарегистрировано 4576 случаев заражений, 53 человека умерли.