Исследователи творчества Шекспира пришли к выводу, что он был бисексуалом

Исследователи творчества Шекспира, профессоры Пол Эдмондсон и Стэнли Уэллс пришли к выводу, что он был бисексуалом. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Эксперты проанализировали три десятка сонетов из шекспировских пьес 1578 года, а также 154 сонета из сборника 1609 года. «Язык некоторых сонетов, определенно адресованных мужчине, не оставляет сомнений в том, что Шекспир был бисексуалом. В середине 1980-х стало модно считать Шекспира геем. Но он был женат и имел детей.

Некоторые из его сонетов адресованы женщине, другие — мужчине. В таком случае использование термина «бисексуал» кажется довольно правильным», — сказал Эдмондсон.

В июле в сети появилась оцифрованная копия единственной уцелевшей рукописи — фрагмент пьесы «Сэр Томас Мор».