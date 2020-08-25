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У шоколада Lindt был разный состав для России и Европы. ФАС возбудила дело

Федор Кузьмин
Сегодня в 21:20

Федеральная антимонопольная служба возбудила уголовное дело против компании «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)», производящей шоколад Lindt. Об этом говорится на сайте ведомства.

ФАС установила, что при продвижении шоколада компания акцентировала внимание на «давних традициях производства, высокой репутации производителя и гарантированном качестве производства». Однако подобные сведения формировали у потребителей из России ошибочные представления, заявили в ведомстве. В частности, российским потребителям могло казаться, что им предлагают такой же товар, как и в странах Западной Европы.

«Когда производители предлагают российским потребителям по разным причинам адаптированные товары и не информируют их об этом, ведомство видит в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства. Такое поведение производителей может привести к перераспределению спроса на рынке и получению ими необоснованной выгоды», — заявил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

Ведомство вынесло предупреждение производителю Lindt еще в декабре 2019 года. Тогда же в ФАС потребовали, чтобы на упаковке шоколада либо было написано, что товары в России и Европе отличаются, либо же производить шоколад с одинаковым составом. Компания попросила продлить срок исполнения до 31 июля 2020 года, однако так и не представила информацию о его исполнении. ФАС возбудила дело «по признакам нарушения закона о защите конкуренции».

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