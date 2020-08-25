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В телеграме появился канал с советами для насильников. После жалоб он пропал

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:24

Пользователи соцсетей обратили внимание на телеграм-канал Frottage Club, в котором публиковали советы по выбору жертвы для изнасилования. После массовых жалоб он пропал, но посты с инструкциями для насильников продублировали в закрытый инстаграм-профиль, сообщает TJ.

На телеграм-канал, где рассказывали, какие снотворные использовать и куда лучше наносить удары девушке, были подписаны 380 человек. После публикации в соцсетях число подписчиков резко увеличилось и превысило 1000 человек.

По мнению пользователей твиттера, контент, который размещали авторы канала, должен быть запрещен, а его авторов нужно привлечь к ответственности. В соцсети появился тег #фроттажподсуд, под которым призвали жаловаться на канал. Пользователи отмечали под постами официальный аккаунт генпрокуратуры.

Вскоре после массовых жалоб телеграм-канал исчез — возможно, его заблокировали. Теперь по адресу, на котором раньше располагался Frottage Club, находится канал, выступающий против харрасмента и насилия.

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