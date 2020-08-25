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Бывшая жена певца Bahh Tee рассказала, что он регулярно ее избивал

Анастасия Цой
Сегодня в 19:04

Бывшая жена певца Bahh Tee (настоящее имя — Бахтияр Алиев) Фаргана Гасанова рассказала в интервью изданию StarHit о том, что он ее регулярно избивал.

По словам девушки, впервые она столкнулась с домашним насилием еще во время медового месяца. «У Бахтияра были серьезные психические отклонения: когда он злился, то не просто кричал, он визжал. Мог взять меня за волосы и таскать по полу, мог выкручивать мне руки и орать в уши так, что было больно», — поделилась она.

Кроме того, Алиев изменял жене, унижал ее и угрожал: например, говорил, что ее голова стоит 300 тыс. рублей. «В какой‑то момент я даже начала заикаться и стесняться себя, думая, что урод. В Новосибирске (девушка уехала к родителем, когда ушла от мужа. — Прим. ред.) пошла к психологу, так как было уже невыносимо: думала о суициде», — рассказала Гасанова.

Когда девушка вернулась, чтобы забрать свои вещи, бывший муж отдал их в пакетах для мусора. Сначала он присылал деньги и обещал купить квартиру в Москве, чтобы Гасанова не судилась с ним за совместно нажитое имущество, однако потом отказался от своих слов. Несмотря на то что девушка помогала Bahh Tee развивать карьеру и бизнес, она осталась ни с чем. Пара развелась в прошлом году после трех лет брака.

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