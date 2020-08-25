В московской «Ночлежке» пройдет выставка современного искусства

В московской «Ночлежке» в течение трех дней, с 28 по 30 августа, пройдет выставка современного искусства «Альтернативная реальность». Об этом «Афише Daily» сообщили представители проекта.

Цель выставки — исследование табуированных социальных пространств в обществе, а название «Альтернативная реальность» — это метафора социальной отверженности. Как говорят авторы проекта, в этом контексте нельзя придумать площадку лучше, чем «Ночлежка», так как бездомные люди часто исключены из общественного поля и словно существуют в другом мире.

«Нам важно показать, что «Ночлежка» — это не только проекты помощи, но и открытая городская площадка, уютное и современное пространство, куда каждый житель Москвы может прийти на выставку или лекцию, с друзьями или детьми, чтобы стать волонтером или просто выпить кофе и послушать пластинку в библиотеке.

Мы хотим, чтобы люди увидели, что приют для бездомных людей может быть местом, которое объединяет людей», — говорит директор московской «Ночлежки» Дарья Байбакова.

Выставка бесплатная, но нужно зарегистрироваться. По ссылке также можно посмотреть полное расписание экскурсий и перформансов. Открытие пройдет в пятницу, 28 августа, в 19.00.

Это не первый подобный проект «Ночлежки». В марте организация совместно с сетью магазинов «Леруа Мерлен» создала инсталляцию, которая показывала, как выглядит дом глазами бездомного человека.