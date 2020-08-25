Милли Бобби Браун в первом трейлере фильма «Энола Холмс» о сестре знаменитого детектива

Netflix показал первый трейлер фильма «Энола Холмс», посвященного младшей сестре знаменитого детектива Шерлока Холмса. Это экранизация подростковых романов Нэнси Спрингер, в частности первой книги серии — «Дело пропавшего маркиза».
Картина расскажет об исчезновении матери Энолы, Шерлока и Майкрофта. 14-летняя девочка обращается за помощью к старшим братьям, но они не придают значения случившемуся. Тогда Энола одна отправляется на поиски: она едет в Лондон, где встречает инспектора Лестрейда и участвует в поисках пропавшего молодого виконта.
Главную роль сыграла звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, роль Шерлока досталась Генри Кэвиллу, а роль матери семейства — Хелене Бонэм-Картер. Фильм выйдет на Netflix 23 сентября.