Милли Бобби Браун в первом трейлере фильма «Энола Холмс» о сестре знаменитого детектива

Netflix показал первый трейлер фильма «Энола Холмс», посвященного младшей сестре знаменитого детектива Шерлока Холмса. Это экранизация подростковых романов Нэнси Спрингер, в частности первой книги серии — «Дело пропавшего маркиза».

Картина расскажет об исчезновении матери Энолы, Шерлока и Майкрофта. 14-летняя девочка обращается за помощью к старшим братьям, но они не придают значения случившемуся. Тогда Энола одна отправляется на поиски: она едет в Лондон, где встречает инспектора Лестрейда и участвует в поисках пропавшего молодого виконта.