В Ессентуках кошки два года жили в запертой квартире. Соседи кормили их через щель под дверью

В Ессентуках сотрудники госжилинспекции и полицейские освободили из запертой квартиры четырех кошек, которые провели там два года с момента смерти хозяйки. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

По словам жильцов дома № 35 по улице Вокзальной, после смерти одинокой пенсионерки животные оказались одни дома. Новый собственник, наследник пенсионерки, кошек не забирал и за квартирой не следил.

Два года соседи кормили питомцев, просовывая еду в щель под дверью. Они пожаловались на невыносимый запах, который исходил от квартиры. Вскрыть помещение не разрешали без согласия собственника и соответствующего решения суда.

Жильцы написали в инстаграм губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова, после чего информацию о кошках передали в госжилинспецию.

Освобождать животных приехали замначальника регионального отдела государственной жилищной инспекции, представители городской прокуратуры, администрации, думы, отдела МВД и другие уполномоченные лица.

В присутствии собственника они вскрыли помещение и обнаружили там четырех живых кошек. В квартире провели дезинфекцию, питомцев решили передать в приют «Лучший друг».