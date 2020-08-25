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Жители Земли уже исчерпали все возобновляемые ресурсы планеты, рассчитанные на этот год

Анастасия Цой
Сегодня в 16:10

Жители Земли уже исчерпали все возобновляемые ресурсы планеты, рассчитанные на 2020 год. Люди начали жить «в долг». Это следует из отчета Global Footprint Network.

В прошлом году это произошло в июле, на месяц раньше. Сейчас процесс немного замедлила пандемия коронавируса. По оценкам исследователей, она привела к снижению углеродного следа человечества на 14,5% по сравнению с 2019 годом. А экологический след сократился на 9,3%.

Впервые экологический долг зафиксировали в 1970 году, тогда он был всего два дня. Однако с каждым годом он становится все больше: в 2000 году люди исчерпали ресурсы к октябрю, в 2013 году — к концу августа, как и сейчас, а в 2018 году — 1 августа. Прошлый год установил рекорд.

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