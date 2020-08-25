Жители Земли уже исчерпали все возобновляемые ресурсы планеты, рассчитанные на этот год

Жители Земли уже исчерпали все возобновляемые ресурсы планеты, рассчитанные на 2020 год. Люди начали жить «в долг». Это следует из отчета Global Footprint Network.

В прошлом году это произошло в июле, на месяц раньше. Сейчас процесс немного замедлила пандемия коронавируса. По оценкам исследователей, она привела к снижению углеродного следа человечества на 14,5% по сравнению с 2019 годом. А экологический след сократился на 9,3%.

Впервые экологический долг зафиксировали в 1970 году, тогда он был всего два дня. Однако с каждым годом он становится все больше: в 2000 году люди исчерпали ресурсы к октябрю, в 2013 году — к концу августа, как и сейчас, а в 2018 году — 1 августа. Прошлый год установил рекорд.