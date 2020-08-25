Vladey проведет благотворительный аукцион. На нем представят работы белорусских художников

Vladey проведет аукцион с благотворительным разделом, сообщили организаторы «Афише Daily». На нем будут представлены работы 30 современных белорусских художников.

Деньги от продажи работ будут поровну разделены между художниками и фондами поддержки пострадавших от жестокого подавления протестов в Беларуси. «Vladey всегда остро реагирует на необходимость помочь. И сейчас в помощи нуждаются художники и простые граждане Беларуси. Мы соберем средства и отправим нашим братьям, это поможет им в трудное время. Искусство помогает и лечит, я всегда в это верил, так и будет на этот раз», — говорит создатель компании Владимир Овчаренко.

Аукцион пройдет 29 августа в 15.00. Всего в торгах участвуют 80 работ современных художников, все лоты стартуют со 100 евро. Подробности — на сайте.