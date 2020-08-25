Геймпады Sony научатся узнавать своих владельцев

В сети обнаружили патент компании Sony Interactive Entertainment на технологии для геймпадов, которые позволяют распознавать пользователя, пишет Somag News.

Согласно патенту, технология собирает телеметрию от нескольких встроенных в джойстик сенсоров, чтобы понять, кто именно держит джойстик. Среди этих сенсоров гироскоп и акселерометр, они будут отслеживать и учитывать даже самые незначительные, на первый взгляд, движения рук и положения в них джойстика. Кроме того, технология поддерживает мышь, клавиатуру и портативные консоли.

Патентная заявка была подана еще в феврале, она уже одобрена, хотя Sony еще не анонсировала использование этой технологии в геймпадах DualSense для своей грядущей приставки PlayStation 5. Вероятно, с помощью такого геймпада можно будет, например, зайти в свой аккаунт без необходимости вводить логин и пароль.