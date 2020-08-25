Сергей Шнуров прокомментировал отравление Навального

Российский музыкант, шоумен и глава группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал новости об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Он выложил стихи об этом в своем инстаграме.

«Надоели выкрутасы энти./Туповат, но я учусь Азам. /Я к Навальному был, да, индифферентен. /А теперь, пожалуй, точно за. /Он чихвостил на руку нечистых, /А таких, тут это — пруд пруди. /Методы ж «товарищей чекистов»… /Медичи завидуют поди, /Смерть повсюду в виде яда сея. /И невольно тянется рука, /После отравленья Алексея /Перечислить деньги в ФБК», — написал Шнуров.