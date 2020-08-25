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Сергей Шнуров прокомментировал отравление Навального

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:25

Российский музыкант, шоумен и глава группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал новости об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Он выложил стихи об этом в своем инстаграме.

«Надоели выкрутасы энти./Туповат, но я учусь Азам. /Я к Навальному был, да, индифферентен. /А теперь, пожалуй, точно за. /Он чихвостил на руку нечистых, /А таких, тут это — пруд пруди. /Методы ж «товарищей чекистов»… /Медичи завидуют поди, /Смерть повсюду в виде яда сея. /И невольно тянется рука, /После отравленья Алексея /Перечислить деньги в ФБК», — написал Шнуров.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. С тех пор он пока не пришел в сознание. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

В начале августа Шнуров снял фильм о хабаровских протестах, а «Афиша Daily» опубликовала его отрывок. Картина стала результатом поездки Шнурова к протестующим хабаровчанам, это была первой первая командировка музыканта в качестве генерального продюсера RTVI. Шнуров занял этот пост 30 июня 2020 года по предложению американского бизнесмена Микаеля Исраеляна, который купил контрольный пакет телеканала в декабре.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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