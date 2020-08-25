Попугай Игги Попа стал попечителем госпиталя для животных в Австралии

«Я птичка, и довольно дикая, и у меня много родственников-какаду в Австралии. Я сильно расстроился, когда узнал, что 180 миллионов птиц погибли в катастрофических пожарах, убивших 3 миллиарда животных прошлым австралийским летом. Меня это ужаснуло. Я услышал, что команда ветеринаров Австралии собирает самый большой в мире мобильный госпиталь, и подумал: «Замечательная идея», — объяснил сам Бигги свое согласие стать попечителем проекта

Игги Поп нашел Бигги 12 лет назад во Флориде в лавке придорожного торговца. Попугайчик был в плохом состоянии, поэтому музыкант забрал его себе и выходил, а четыре года назад завел ему собственный инстаграм (Игги Поп вообще славится любовью к животным).

В Австралии с октября прошлого года по эту весну бушевали лесные пожары, охватившие огромные территории и унесшие жизни, по примерным подсчетам, более 3 млрд животных. Местные жители все еще разбираются с последствиями стихийного бедствия.