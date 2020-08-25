Концерт Bon Iver в Москве отменили

Причиной организаторы концерта назвали столичные « ограничения на проведение массовых мероприятий», принятые для сдерживания пандемии коронавируса. Билеты можно вернуть по месту их покупки.

Сама группа существует с 2006 года, а ее первый альбом «For Emma, Forever Ago» вышел 12 лет назад. По легенде, перед его записью фронтмен Bon Iver Джастин Вернон три месяца прожил в висконсинских лесах, охотясь на оленей.

Четвертый и последний на данный момент студийный альбом группы — «I, I» — вышел в прошлом августе (вы можете послушать его здесь). В его записи участвовали Джеймс Блейк, музыканты из The National, Wye Oak, Moses Sumney и еще три десятка артистов.