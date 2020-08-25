KFC на время отказалась от слогана «Пальчики оближешь» из‑за пандемии коронавируса

Сеть ресторанов фастфуда KFC временно отказалась от своего фирменного рекламного слогана «Так вкусно, что пальчики оближешь» из‑за панемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба сети.

Компания использовала слоган («It’s Finger Lickin’ Good» — так он звучит в оригинале) 64 года по всему миру: в Великобритании, Канаде, Нидерландах, на Ближнем Востоке, в Южной Африке и в Азии. Он вернется на рынок, когда «придет время».

«Мы оказались в удивительной ситуации — имеем знаменитый слоган, который не очень-то вписывается в сложившуюся в мире ситуацию. Уверяем, что, пока мы временно отказываемся от него, наша еда, которая нравится стольким людям, нисколько не изменит своего вкуса», — пообещала главный маркетолог KFC Кэтрин Тан-Гиллеспи.

В России KFC продвигает свою продукцию под другими слоганами и иногда довольно интересными способами. В прошлом году, например, KFC, Delivery Club и Demeter выпустили парфюм с ароматом острых куриных крыльев и яблочного пирожка, а в октябре для Delivery Club и KFC особую серию комиксов нарисовал художник Duran.