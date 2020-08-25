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Земля 30 тыс. лет назад попала в остатки взрыва сверхновой. Похоже, это помогло нашей эволюции

Илья Голубев
Сегодня в 9:36

Земля вместе со всей Солнечной системой попала 30 тыс. лет назад в облако газа, оставшееся после взрыва сверхновой звезды и, судя по всему, до сих пор в нем находится. Это облако могло ускорить эволюцию человека, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые узнали о прохождении через облако благодаря остаткам нестабильного железа-60 в геологических отложениях морского дна возрастом 30 тыс. лет и меньше. Это вещество образуется только в разрушающихся звездах — его находили и в лунном грунте, и на дне океана, и в открытом космосе. Эти 30 тыс. лет оно встречается во всех образцах земного грунта, причем распределено там относительно равномерно.

Пока что известны как минимум два случая прохождения Земли через облака пыли сверхновых: одна из них взорвалась 6,8 млн лет назад, а вторая — 2,6 млн лет. Именно через следы второго взрыва 30 тыс. лет назад прошла (точнее, начала проходить) наша планета. Исследователи полагают, что остатки сверхновой могли частично уничтожить ее озоновый слой и тем самым ускорить эволюцию человека.

Возможно, примерно в 2022 году люди лично смогут наблюдать ярчайший взрыв сверхновой звезды. Ученые предполагают, что его вспышка будет такой яркой, что будет способна затмить сияние большинства звезд в Галактике,

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