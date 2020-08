The Killers анонсировали новый альбом

Рок-группа The Killers, отметившаяся недавно довольно успешным новым альбомом, анонсировала на следующий год выход очередной пластинки, сообщает NME.

«Знаете, как обычно бывает? Каждый раз, когда кто‑то выпускает запись, обязательно говорит, что у них осталось 50 песен, которые обязательно потом войдут в следующий релиз. А у нас они на самом деле есть. Следующий альбом выйдет где‑то через 10 месяцев. Мы уже вернулись в студию. <…> У меня много времени. Раньше я бы активно готовился к туру, но теперь это время посвящаю новым песням. Пока оно проходит весьма продуктивно», — рассказал в интервью изданию фронтмен группы Брэндон Флауэрс.

Несколько дней назад у The Killers вышел их последний на данный момент альбом «Imploding the Mirage». Он был относительно тепло принят критиками и уже завоевал популярность у слушателей. 17 июля 2021 года The Killers выступят на московском фестивале Park Live в рамках своего тура (они должны были стать одними из хедлайнеров в этом году, но фестиваль перенесли на следующее лето из‑за пандемии коронавируса). Брэндон Флауэрс также пообещал в интервью, что в этом туре они представят и будущий альбом.