Вьетнамский дизайнер придумал кожзаменитель из панцирей креветок и кофейной гущи

Для его производства используются панцири креветок и других ракообразных, а также рыбья чешуя и кофейная гуща. Из этого состава получается биополимер на основе хитина — по своим качествам он не уступает натуральной коже.

Кожзаменитель Трана прочный, эластичный и мягкий. Он представляет собой экологичную альтернативу синтетическим аналогам кожи, которые наносят ущерб окружающей среде при производстве и утилизации.

По мнению создателя, Tomtex к тому же помогает утилизировать отходы пищевой промышленности: в мире в год образуется от 6 до 8 млн тонн мусора из шкурок креветок, крабов и лобстеров.

Тран выпускает свой кожзаменитель в Нью-Йорке, но сырье, в основном, получает из Вьетнама. Для окрашивания материала он использует натуральные красители: кофе, уголь, минералы. Из Tomtex дизайнер шьет небольшие аксессуары, но надеется вскоре расширить производство.

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