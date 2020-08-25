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Студия Warner Bros. снимет анимационный фильм «Бэтмен. Долгий Хеллоуин»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:10

Студия Warner Bros. снимет два анимационных фильма по мотивам комикса «Бэтмен. Долгий Хеллоуин», сообщил CBR со ссылкой на DC FanDome.

Мультфильмы выйдут летом и осенью 2021 года, в них расскажут историю о ранних годах Брюса Уэйна — по сюжету, Темный рыцарь будет пытаться поймать убийцу, совершающего преступления по праздникам. Автором оригинальной истории из 13 выпусков стали Джеф Лоуб и Тим Сейл.

Оригинальная серия комиксов вышла в конце 1990-х годов. Ими, вероятно, вдохновлялся режиссер Мэтт Ривз, работавший над фильмом «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, трейлер которого появился на днях.

Ранее стало известно, что Бен Аффлек в ближайшее время вернется к роли Бэтмена в новой картине про супергероя Флэша. Над этим фильмом также работает киностудия Warner Bros.

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