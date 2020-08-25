Студия Warner Bros. снимет анимационный фильм «Бэтмен. Долгий Хеллоуин»

Студия Warner Bros. снимет два анимационных фильма по мотивам комикса «Бэтмен. Долгий Хеллоуин», сообщил CBR со ссылкой на DC FanDome.

Мультфильмы выйдут летом и осенью 2021 года, в них расскажут историю о ранних годах Брюса Уэйна — по сюжету, Темный рыцарь будет пытаться поймать убийцу, совершающего преступления по праздникам. Автором оригинальной истории из 13 выпусков стали Джеф Лоуб и Тим Сейл.

Оригинальная серия комиксов вышла в конце 1990-х годов. Ими, вероятно, вдохновлялся режиссер Мэтт Ривз, работавший над фильмом «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, трейлер которого появился на днях.

Ранее стало известно, что Бен Аффлек в ближайшее время вернется к роли Бэтмена в новой картине про супергероя Флэша. Над этим фильмом также работает киностудия Warner Bros.