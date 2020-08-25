В Японии придумали новый способ снять стресс, связанный с пандемией коронавируса, сообщил Dazed. Жителям Токио предложили полежать в гробу со стеклянной крышкой.

Гроб установлен в комнате, где находятся зомби с бензопилами — они угрожают посетителям расправой. Представление длится 15 минут и стоит 800 йен (около 500 рублей), его придумала продюсерская компания Scare Squad для зала отдыха одного из автобусных вокзалов Токио.

Таким образом организаторы пытаются занять актеров в период пандемии. Обычно они выступают в тематических парках развлечений, но сейчас остались без работы, поскольку парки закрыты.