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В Токио появился новый способ снять стресс — полежать в гробу в окружении зомби

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:24

В Японии придумали новый способ снять стресс, связанный с пандемией коронавируса, сообщил Dazed. Жителям Токио предложили полежать в гробу со стеклянной крышкой.

Гроб установлен в комнате, где находятся зомби с бензопилами — они угрожают посетителям расправой. Представление длится 15 минут и стоит 800 йен (около 500 рублей), его придумала продюсерская компания Scare Squad для зала отдыха одного из автобусных вокзалов Токио.

Таким образом организаторы пытаются занять актеров в период пандемии. Обычно они выступают в тематических парках развлечений, но сейчас остались без работы, поскольку парки закрыты.

«Гробы легко перемещаются, поэтому мы выбрали их и нашли идеальное темное помещение. Для нас это хороший бизнес, а для посетителей — удовольствие и адреналин. Пандемия вызывает стресс, и мы надеемся, что людям станет немного легче, если дать им хорошенько прокричаться», — говорит одна из организаторов шоу Кента Ивана.

Ранее стало известно, что в токийском отеле установили симулятор полетов на Boeing 737-800.

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