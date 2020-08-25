Круглые очки Махатмы Ганди продали на британском аукционе

На британском аукционе East Bristol Auctions продали круглые очки идеолога философии ненасилия Махатмы Ганди. Об этом сообщили на странице аукционного дома в инстагаме.

Они обошлись новому владельцу в 340 тысяч долларов. Продавец получил артефакт от родственника — дяди, которому в свою очередь очки отдал сам Ганди во время своего пребывания в Южной Африке.

Владелец очков с позолоченной оправой не ожидал получить за них большую сумму. Он собирался «выкинуть их, если они не сгодятся» для аукциона. В итоге лот был оценен минимум в 20 тысяч долларов.

Ранее на аукционе Christie’s продали картину Рене Магритта. Кроме того, светская львица Пэрис Хилтон выставила свою арт-работу на аукцион в Лос-Анджелесе.