Гринпис создал карту температурных аномалий для тех, кто не верит в климатический кризис

Гринпис создал интерактивную карту климатических аномалий, с помощью которой можно отследить температурные изменения в любом городе мира, сообщили «Такие дела».

Карта показывает среднюю температуру за 1979–2000 годы и текущую температуру — разница показателей позволяет оценить, насколько температура отличается от того, какой она была более 20 лет назад.

В Гринписе отмечают, что в большинстве регионов температура сейчас выше, чем была в конце XX века. Например, в июле на полюсе холода Северного полушария зафиксировали температурный рекорд для данного региона — 38 градусов.

«Аномальная жара в Сибири, бесснежная зима в Москве — насколько эти температурные изменения отличаются от нормы? Все эти данные теперь можно будет проверить на интерактивной карте», — рассказали в Гринписе.

На карте показывается температура воздуха в разных точках на высоте два метра над поверхностью земли. Оттенками красного цвета обозначены области, где среднемесячные температуры выше показателей прошлых лет.

Недавно стало известно, в 2019 году Гренландия потеряла самое большое количество льда за всю историю наблюдений — около 523 млрд тонн.